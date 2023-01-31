Житель Новосибирска сломал пальцы во время чистки автомобиля от снега

В Новосибирске владелец автомобиля попытался почистить снег перед передним колесом машины. Данное действие привело к попаданию мужчины в больницу.

Происшествие случилось 30 января. Руку водителя затянуло между ремнями в двигателе и натяжными роликами. На место происшествия прибыли спасатели и оказали пострадавшему помощь.

"Руку мужчины деблокировали, частично разобрав и открутив ролики", — сообщает prmira.ru.

В результате происшествия у новосибирца зафиксированы переломы пальцев. Водитель был передан бригаде скорой помощи, после чего он был доставлен в медицинское учреждение.

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