В Новосибирске выпавшая из окна многоэтажки девушка убила идущего внизу прохожего

В Новосибирске скончался 10-летний подросток после того, как на него с 4 этажа упала девушка.

Как сообщает портал НГС, 20 января на ничего не подозревающего юношу, который шёл по улице, сверху упала девушка. Прохожие, следовавшие за молодым человеком, рассказали о падении на него "какого-то большого предмета".

"Человек, которого сбили, очень бледный лежал, минут 10 вообще не шевелился, потом начал двигаться. Пытался встать, но ему сказали: "Не вставай, не вставай, лежи, не надо шевелиться!" Скорая приехала, его сразу в машину положили. Потом нам полицейские сказали, что это мальчик", — рассказывает очевидец происшествия Евгения, оказавшаяся в нескольких метрах от места трагедии.

Девушка погибла на месте, а парень был госпитализирован с тяжёлыми травмами.

Позже стало известно, что подросток скончался в реанимации спустя несколько часов после падения.

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