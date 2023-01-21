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В Новосибирске выпавшая из окна многоэтажки девушка убила идущего внизу прохожего

Происшествия

В Новосибирске скончался 10-летний подросток после того, как на него с 4 этажа упала девушка.

В Новосибирске выпавшая из окна многоэтажки девушка убила идущего внизу прохожего

Как сообщает портал НГС, 20 января на ничего не подозревающего юношу, который шёл по улице, сверху упала девушка. Прохожие, следовавшие за молодым человеком, рассказали о падении на него "какого-то большого предмета".

"Человек, которого сбили, очень бледный лежал, минут 10 вообще не шевелился, потом начал двигаться. Пытался встать, но ему сказали: "Не вставай, не вставай, лежи, не надо шевелиться!" Скорая приехала, его сразу в машину положили. Потом нам полицейские сказали, что это мальчик", — рассказывает очевидец происшествия Евгения, оказавшаяся в нескольких метрах от места трагедии.

Девушка погибла на месте, а парень был госпитализирован с тяжёлыми травмами.

Позже стало известно, что подросток скончался в реанимации спустя несколько часов после падения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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