Правозащитник: Фургал может обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, безусловно, может обжаловать вынесенный ему приговор и в апелляционном, и в кассационном порядке, включая Верховный Суд. Об этом заявил в беседе с Pravda.Ru президент Российской секции Международного общества прав человека, правозащитник Владимир Новицкий.

Он также заметил, что если вина доказана, то наказание, в пределах санкций, которые предусмотрены по данной статье — до 25 лет лишения свободы.

По мнению адвоката, вызывает вопрос сам факт осуждения, поскольку если даже вина Фургала была доказана, то прошло уже более 15 лет.

"У нас срок давности привлечения к уголовной ответственности — 15 лет. Внесены изменения, что по некоторым составам срок давности может не применяться. Вот в данном случае использована именно эта поправка. Обоснованно она использована или нет — это тоже запрос, который должен исследоваться в рамках судебных обжалований", — добавил собеседник издания.

Эксперт также пожелал бывшему чиновнику и его адвокатам поиска объективности, если для этого есть основания, в вышестоящих инстанциях.

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