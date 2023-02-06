В Санкт-Петербурге задержали медиков по подозрению в торговле детьми

Следственные органы Санкт-Петербурга задержали двух медиков, которых подозревают в продаже детей за границу. Один из малышей скончался.

Как сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, в июне 2019 года 44-летняя директор клиники и 37-летняя акушер-гинеколог "одного из медицинских центров" подписали договор с иностранцем о предоставлении услуг, которые предусматривают использование вспомогательных репродуктивных технологий. Фактически иностранцу предложили услуги суррогатного материнства в России, что противоречило действующему законодательству.

Мужчина заключил договор с донорским агентством, ему подобрали двух суррогатных матерей, которые летом 2020 года произвели на свет мальчика и девочку. Мужчина успел увести за границу только одного ребенка, а второй умер от заболевания, когда находился на территории Санкт-Петербурга с няней.

В настоящий момент оба врача задержаны, возбуждено уголовное дело по статье о торговля людьми. Сейчас проходят следственные действия, будет решаться вопрос по поводу избрания подозреваемым меры пресечения и предъявления обвинения.

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