Володин: в РФ запретили суррогатное материнство для иностранцев

Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин сообщил, что парламентарии приняли закон о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан.

"Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе, продажи на органы", — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в России могут полностью запретить суррогатное материнство.

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