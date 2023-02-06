Крымчанка ответит перед законом за смерть ребёнка во время домашних родов

Инструктора по йоге убедили женщину из Крыма согласиться на домашние роды. Однако во время их проведения младенец скончался.

В Крыму произошла трагедия во время домашних родов, которые состоялись под влиянием инструкторов по йоге. Именно они убедили будущую маму своего второго малыша рожать при помощи так называемого "доулы"-инструктора. Как стало известно РЕН-ТВ, малыш скончался, а против роженицы уже заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

32-летняя женщина из посёлка Ленино присоединилась в интернете к сообществу, члены которого практиковали йогу и призвали своего нового последователя самостоятельно рожать второго малыша без всякой помощи медицины. Поскольку у женщины, по её словам, остались крайне негативные воспоминания о времени первых родов, она согласилась.

В день родов помогать ей явилась 24-летняя Мария Вельма, называющая себя "доулой". Но ребёнок скончался во время прохождения родовых путей, и прибывшим на место происшествия медикам пришлось лишь констатировать смерть. Малыш умер от асфиксии. Сама Вельма осталась на свободе.

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