Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Николай Сванидзе госпитализирован с пневмонией и отёком лёгких
В Санкт-Петербурге задержали медиков по подозрению в торговле детьми
Разведка Украины: ВС РФ постоянно меняют место и направление запуска дронов, чтобы запутать ПВО
Актёр Тесля-Герасимов заявил о гибели мирных людей от неразорвавшихся снарядов в зоне СВО РФ
Лариса Гузеева опровергла информацию о том, что она навсегда уехала в Израиль
Генерал ВСУ Сырский заявил, что Бахмут является "неприступной крепостью"
В Сирии жертвами землетрясения стали 371 человек
Противопростудный сыр из ягод рябины разработан в России
Военкор Котенок: штурмовые подразделения ВС РФ действуют в нескольких километрах от Купянска

Крымчанка ответит перед законом за смерть ребёнка во время домашних родов

Общество

Инструктора по йоге убедили женщину из Крыма согласиться на домашние роды. Однако во время их проведения младенец скончался.

Крымчанка ответит перед законом за смерть ребёнка во время домашних родов

В Крыму произошла трагедия во время домашних родов, которые состоялись под влиянием инструкторов по йоге. Именно они убедили будущую маму своего второго малыша рожать при помощи так называемого "доулы"-инструктора. Как стало известно РЕН-ТВ, малыш скончался, а против роженицы уже заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

32-летняя женщина из посёлка Ленино присоединилась в интернете к сообществу, члены которого практиковали йогу и призвали своего нового последователя самостоятельно рожать второго малыша без всякой помощи медицины. Поскольку у женщины, по её словам, остались крайне негативные воспоминания о времени первых родов, она согласилась.

В день родов помогать ей явилась 24-летняя Мария Вельма, называющая себя "доулой". Но ребёнок скончался во время прохождения родовых путей, и прибывшим на место происшествия медикам пришлось лишь констатировать смерть. Малыш умер от асфиксии. Сама Вельма осталась на свободе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ

Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.

Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ
Экс-премьер Израиля Беннет утверждает, что Путин обещал не устранять Зеленского
Экс-премьер Израиля Беннет утверждает, что Путин обещал не устранять Зеленского
Sabah: США полностью обезоружены, а угроз Вашингтона в мире больше не боятся
Читатели Daily Mail согласились, что российские "Цирконы" заткнут Запад
Люди ощущают себя старыми из-за психологических проблем Сергей Лебедев История о том, как мем в Telegram переполошил укропропагандистов Ольга Лебедева Знак зодиака 6 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
Иностранные наёмники Эбилин и Джонс убиты огнём ВСУ на Угледарском фронте
Жданов: ВС РФ перебросили в зону СВО экспериментальный истребитель "Леопардов"
Welt*: немцы предрекли скорый конец Украины после слов Зеленского об Артёмовске
Welt*: немцы предрекли скорый конец Украины после слов Зеленского об Артёмовске
Последние материалы
Жителей Новосибирска напугали загадочные надписи школьников в тоннеле в городе Оби
В Турции жертвами землетрясения стали более 900 человек
Минздрав: забытые вещи вызвали панику в нижегородской больнице, но эвакуации не было
В Кремле отреагировали на сообщения о совместном с Ираном производстве дронов: "У нас свои программы"
Профессор Дейли: чистить кухню для фигуры полезнее, чем танцевать
Новое землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано в центральной части Турции
Роману Костомарову могут ампутировать ногу по колено
Люди ощущают себя старыми из-за психологических проблем
Новым министром обороны Украины назначен Кирилл Буданов
Пушилин: на Марьинском направлении идут ожесточённые бои, ВСУ пытаются удержаться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников