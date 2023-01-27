В Волгограде появились памятки с указанием действий на случай ракетной атаки

В одном из лифтов жилого дома в Красноармейском районе города Волгоград появилась памятка с указанием действий на случай ракетной или авиационной атаки. Жители города обеспокоены.

В случае воздушной атаки рекомендуется сразу включить телевизор, чтобы быть в курсе новостей, которые передаст местное телевидение, пишет novostivolgograda.ru. Также людям советуют собрать "тревожный чемоданчик" заранее, чтобы не тратить время в момент эвакуации.

В памятке указано, что во время воздушной тревоги необходимо спуститься в подземные сооружения, но адреса бомбоубежищ не сообщаются.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.