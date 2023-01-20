В Польше разработано мобильное приложение, в котором содержится информация о ближайших бомбоубежищах. Об этом проинформировал глава Государственной пожарной стражи генерал Анджей Бартковяк.
"В течение нескольких недель жителям может быть предоставлено приложение с указанием ближайшего убежища. Оно готово, его подготовили мои люди в Штабе ГПС. Приложение будет включено в уже существующее приложение 112", — сказал Бартковяк в интервью радио RMF FM.
На данный момент идёт тестирование разработки.
"Мы хотим обсудить её с другими службами. Мы должны всё это хорошо просчитать и посмотреть, не произойдёт ли там каких-то нарушений", — добавил глава Государственной пожарной службы.
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