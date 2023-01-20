Бартковяк: в Польше разработали приложение для поиска ближайших бомбоубежищ

В Польше разработано мобильное приложение, в котором содержится информация о ближайших бомбоубежищах. Об этом проинформировал глава Государственной пожарной стражи генерал Анджей Бартковяк.

"В течение нескольких недель жителям может быть предоставлено приложение с указанием ближайшего убежища. Оно готово, его подготовили мои люди в Штабе ГПС. Приложение будет включено в уже существующее приложение 112", — сказал Бартковяк в интервью радио RMF FM.

На данный момент идёт тестирование разработки.

"Мы хотим обсудить её с другими службами. Мы должны всё это хорошо просчитать и посмотреть, не произойдёт ли там каких-то нарушений", — добавил глава Государственной пожарной службы.