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Екатерина Гордон о трагедии в Днепре: Больные люди пишут: "Так им и надо"

Общество

Правозащитница Екатерина Гордон осадила тех, кто радуется смертям мирных жителей Днепра, оказавшихся под завалами жилого дома.

Екатерина Гордон опубликовала стихотворение собственного сочинения, в котором "хоронила мать ребëнка", а другая женщина ела пельмени перед экраном телевизора и злорадствовала по поводу трагедии.

Юрист обратилась к "мнимым "патриоткам", потерявшим и сердце и мозги".

Она отметила, что хочет, чтобы мир знал, что русские женщины сострадательны.

"Это боты, провокаторы и больные люди пишут что-то в духе "так им и надо" о чужих трагедиях. Подавляющее большинство переживает, боится и хочет мира. И, конечно, не делит деток и их боль на национальности", — выразила своë мнение Екатерина.

 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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