Марков призвал создать список артистов-лишенцев: "Жестче надо всё делать"

Политолог Сергей Марков объяснил, как можно повлиять на артистов, выступающих против проведения спецоперации на Украине.

Марков считает, что приструнить артистов следовало бы раньше. Он предложил создать перечень артистов-лишенцев.

"Нужно создать список артистов, которым запрещено получать государственные деньги. Это нужно было сделать уже много лет назад. Тогда и не было бы сейчас всех этих предателей типа Смольянинова", — написал политолог в своём микроблоге.

Политический эксперт уверен, что со знаменитостями, которые не поддерживают СВО, нужно вести себя строже.

"Жёстче надо всё делать. Жестче и быстрее. Хорошо, что об этом уже в Госдуме заговорили", — выразил своё мнение Марков.

Ранее депутат Елена Ямпольская предложила сажать выступающих против СВО артистов и выдавать им "волчий билет".

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