Политолог Сергей Марков объяснил, как можно повлиять на артистов, выступающих против проведения спецоперации на Украине.
Марков считает, что приструнить артистов следовало бы раньше. Он предложил создать перечень артистов-лишенцев.
"Нужно создать список артистов, которым запрещено получать государственные деньги. Это нужно было сделать уже много лет назад. Тогда и не было бы сейчас всех этих предателей типа Смольянинова", — написал политолог в своём микроблоге.
Политический эксперт уверен, что со знаменитостями, которые не поддерживают СВО, нужно вести себя строже.
"Жёстче надо всё делать. Жестче и быстрее. Хорошо, что об этом уже в Госдуме заговорили", — выразил своё мнение Марков.
Ранее депутат Елена Ямпольская предложила сажать выступающих против СВО артистов и выдавать им "волчий билет".
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