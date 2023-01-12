В столице Карелии Петрозаводске 11 января во вневедомственную службу охраны поступило сообщение о тревоге в одном из банков. В помещение вошёл мужчина в маске и начал угрожать, пишет издание karelinform.ru.
Работники банка пояснили, что злоумышленник вёл ебя агрессивно, угрожал смертью всем, кто находился рядом с ним, а затем скрылся.
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину недалеко от банка и передали в полицию.
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