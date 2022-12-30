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Депутат Морозов: ограничений на отъезд за границу для россиян нет, но для него "плохая атмосфера"

Общество

Российский парламентарий Олег Морозов сообщил, что власти не ограничивают поездки граждан РФ за рубеж. Однако член ГД порекомендовал находиться на территории нашей страны.

"Плохая атмосфера сейчас для зарубежных поездок", — подчеркнул депутат, слова которого передаёт РИА Новости.

По словам собеседника издания, вне России "всё трясётся". Также парламентарий предупредил, что путешествие может оказаться не только напряжённым, но и слишком дорогим из-за изменившейся логистики.

Ранее в Госдуме предупредили о возможных диверсиях со стороны Украины во время новогодних праздников.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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