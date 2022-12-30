Российский парламентарий Олег Морозов сообщил, что власти не ограничивают поездки граждан РФ за рубеж. Однако член ГД порекомендовал находиться на территории нашей страны.
"Плохая атмосфера сейчас для зарубежных поездок", — подчеркнул депутат, слова которого передаёт РИА Новости.
По словам собеседника издания, вне России "всё трясётся". Также парламентарий предупредил, что путешествие может оказаться не только напряжённым, но и слишком дорогим из-за изменившейся логистики.
Ранее в Госдуме предупредили о возможных диверсиях со стороны Украины во время новогодних праздников.
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