Украинец, сотрудничающий с СБУ, был задержан на Кавказе сотрудниками ФСБ

ФСБ РФ задержали на Северном Кавказе гражданина Украины, который сотрудничал с СБУ и был занят подготовкой террористических актов.

Конкретные планы задержанного пока не предаются огласке. Уточняется, что под "преступлениями террористического характера" понимается не только сама подготовка к терактам, но также поиск членов таких организаций, удерживание заложников, призывы к терроризму публичного характера и т. д.

"Федеральной службой безопасности РФ в декабре текущего года на территории СКФО предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии гражданином Украины, прибывшим в Россию по каналу трудовой миграции, преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб", — рассказали в ФСБ РФ.

Представители ведомства уточнили, что при обыске у украинца были найдены "средства террора, готовые к применению". Задержанный признал свою вину, против него открыто уголовное дело.

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