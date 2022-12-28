Руководитель Хакасии Валентин Коновалов заявил, что 2023 год в республике станет Годом молодёжи. Её дополнительно поддержат чиновники, отметил губернатор.
"На прошедшем недавно заседании Госсовета Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что молодёжь является опорой сегодняшнего дня и будущим России", — отметил глава региона, передаёт newkhakasiya.online.
Вместе с этим политик попросил правительство разработать меры, которые позволят привлечь молодых людей к экономике, культуре и науке.
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