Глава Хакасии не смог скрыть свои провалы в 2023 году от журналистов

Глава Хакасии Валентин Коновалов не смог скрыть свои провалы в 2022 году от журналистов. В апреле прокуратура выяснила, что подчинённые Коновалова не доплатили 4,5 миллиона рублей медикам за работу в ковидной зоне, об этом пишет издание newkhakasiya.online.

Отмечается, что тогда же чиновники сократили финансирование путёвок в детские лагеря школьникам Абакана.

В июле Хакасия осталась без квот на вывоз угля, потери могли составить миллионы рублей.

В октябре появились баннеры с Коноваловым за счёт бюджетных средств, а в декабре принят дефицитный бюджет на 2023 год, заключили журналисты.

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