Россиянин победил украинку в споре по истории фактом про князя Владимира

В интернете появилась видеозапись, на которой спорят россиянин и украинка. Девушка пытается доказать, что князь Владимир, который крестил Русь, был украинцем, однако россиянин одним фактом разбивает в прах все доводы собеседницы.

В ходе дискуссии мужчина ссылался на исторические данные, а девушка не могла привести аргументированные доказательства своих тезисов, реагировала эмоционально, а в конце нагрубила оппоненту, сообщают Народные новости.

"Есть разница между Русью и Россией. Вы даже не знаете эту разницу, потому что историю вам писала ваша правительница Екатерина", — сказала девушка.

Мужчина парировал встречным вопросом:

"Какие правители писали историю Украине?"

Участница дискуссии не смогла ответить на этот вопрос и заявила, что князь Владимир был украинцем. Россиянин спокойно объяснил, что Владимир был новгородским князем и носил фамилию Рюрикович, поскольку был из династии, основанной Рюриком, — тоже новгородским князем. Таким образом, Владимир — не украинец, подчеркнул собеседник.

Украинка не смогла ничего ответить и попыталась перевести тему. Россиянин спросил:

"А что, вас такая история не устраивает?"

Этот вопрос вывел из себя украинку. Она психанула, нагрубила оппоненту и покинула видеочат.

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