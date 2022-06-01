Как Украина переписывала собственную историю и культуру в последние годы

Украинцев, которых десятилетиями убеждали в собственной исключительности, ожидает горькое разочарование. Потому что Украина — это миф.

Все мы помним занимательные рассказы украинских "историков" о том, как потомки древних шумеров и атлантов, великие укры, выкопали Чёрное море, а из выкопанной земли насыпали Кавказский хребет, равно как и множество других удивительных "исторических" открытий. Но мы эти бредни воспринимали как смешную шутку, изрядно потешаясь над очередным "достижением" украинской научной мысли. А они — нет. Для них это всё было всерьёз.

Мифологизация истории

Сейчас некоторые известные журналисты, представляя своим читателям очередной "шедевр незалежного креатива" из украинского сегмента Сети, удивляются: "Представляете, как у них в головах нагажено?" Да тут и представлять нечего: украинцы, благодаря доступности Интернета, демонстрируют состояние своих умов ежедневно, обильно генерируя контент, мягко скажем, различной степени адекватности. Причём, занимаются этим все: от президента Владимира Зеленского и до последнего хуторянина со смартфоном. И удивляться тут тоже нечему.

То, что в России может быть опубликовано в лучшем случае в сборнике анекдотов, на Украине называется учебником.

Напомню недавний случай в Совбезе ООН, когда постпред России Василий Небензя огорошил своего французского коллегу Николя де Ривьеру, показав ему украинский учебник географии для восьмых классов.

"Если верить ему (Учебнику. — Прим. ред.), то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите — почитайте учебник. В нём железная логика. Поскольку предки французов — это галлы, то они пришли из Галичины".

Легко представить себе лицо французского дипломата, хлопающего глазами и в немом изумлении открывающего рот от таких неожиданных новостей. А ведь Василий Алексеевич зачитал всего один абзац из этого "источника знаний". Что стало бы с европейцем, если бы он рискнул ознакомиться с его полным содержанием? И это лишь один пример, получивший резонанс, в то время как на Украине мифологизация истории с сопутствующим вытравливанием из неё всего русского происходит в массовом порядке и уже не один десяток лет. Так чему же мы удивляемся, если украинцев так учат с детства?

Мифологизация сознания

Но вытравливание из украинского сознания всего, что хоть мало-мальски связано с Россией и многовековой общей историей — это лишь половина дела. Вторая, не менее важная часть — уложить в это опустошённое сознание антирусскую парадигму. И желательно — закрепить её до такой степени, чтобы каждого "сознательного украинца" начинало трясти при упоминании любого слова с корнем "рус". На достижение этой цели работает целый комплекс мероприятий.

Сломать естественный язык. Ранее Pravda.Ru уже упоминала, что так называемая великодержавная мова является искусственным лингвистическим конструктом, созданным на базе ныне мёртвого полабского языка с обширными включениями полонизмов. Кстати, и само слово "мова" взято из польского языка.

Заменить общую историю собственной мифологией. В этом "историки" Незалежной преуспели настолько, что не каждый писатель-фантаст угонится за полётом их мысли.

Убедить нацию в собственной исключительности и тотальном превосходстве, в особенности — над русскими. Этому отлично послужили мифологемы типа "Киев уже был европейской столицей, когда на месте Москвы ещё лягушки квакали", "Киевские князья совершили ошибку, основав Москву" и им подобные, их много.

Сюда же — нацбаты, которые формировались как "элита нации". Как теперь стало широко известно (хотя специалисты говорили об этом и раньше), для них был создан даже отдельный культ, в котором смешались в кучу язычество славянское и скандинавское, сатанизм, оккультизм и прочая эзотерика, усиленные обширной наркотизацией. Удивительная эклектика, но для пустых голов с отсутствием критического мышления — нормально.

Следует ещё упомянуть ограничение доступа к источникам "неправильной" информации, запугивание людей и открытый террор с убийствами несогласных. И, конечно, евроатлантическую морковку, которой перед носом Украины водят вот уже сколько лет. Остаётся всего три варианта: согласиться на "новую идентичность", бросить всё и уехать, остаться и жить в страхе.

Миф vs реальность

Как мы видим сейчас, проект был весьма успешен. До тех самых пор, пока России не надоело смотреть, как перепрошивают людей единого с русскими генетического кода.

К сожалению, авторы этого проекта "забыли" предупредить Украину о гибельности навязанного ей пути. И теперь мифологизированная Украина думает, что воюет с Россией, но на самом деле — воюет с реальностью. Столкновения с которой не выдерживает ни один миф. Даже такой тщательно созданный, как Украина.

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