Украинцев, которых десятилетиями убеждали в собственной исключительности, ожидает горькое разочарование. Потому что Украина — это миф.
Все мы помним занимательные рассказы украинских "историков" о том, как потомки древних шумеров и атлантов, великие укры, выкопали Чёрное море, а из выкопанной земли насыпали Кавказский хребет, равно как и множество других удивительных "исторических" открытий. Но мы эти бредни воспринимали как смешную шутку, изрядно потешаясь над очередным "достижением" украинской научной мысли. А они — нет. Для них это всё было всерьёз.
Сейчас некоторые известные журналисты, представляя своим читателям очередной "шедевр незалежного креатива" из украинского сегмента Сети, удивляются: "Представляете, как у них в головах нагажено?" Да тут и представлять нечего: украинцы, благодаря доступности Интернета, демонстрируют состояние своих умов ежедневно, обильно генерируя контент, мягко скажем, различной степени адекватности. Причём, занимаются этим все: от президента Владимира Зеленского и до последнего хуторянина со смартфоном. И удивляться тут тоже нечему.
То, что в России может быть опубликовано в лучшем случае в сборнике анекдотов, на Украине называется учебником.
Напомню недавний случай в Совбезе ООН, когда постпред России Василий Небензя огорошил своего французского коллегу Николя де Ривьеру, показав ему украинский учебник географии для восьмых классов.
"Если верить ему (Учебнику. — Прим. ред.), то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите — почитайте учебник. В нём железная логика. Поскольку предки французов — это галлы, то они пришли из Галичины".
Легко представить себе лицо французского дипломата, хлопающего глазами и в немом изумлении открывающего рот от таких неожиданных новостей. А ведь Василий Алексеевич зачитал всего один абзац из этого "источника знаний". Что стало бы с европейцем, если бы он рискнул ознакомиться с его полным содержанием? И это лишь один пример, получивший резонанс, в то время как на Украине мифологизация истории с сопутствующим вытравливанием из неё всего русского происходит в массовом порядке и уже не один десяток лет. Так чему же мы удивляемся, если украинцев так учат с детства?
Но вытравливание из украинского сознания всего, что хоть мало-мальски связано с Россией и многовековой общей историей — это лишь половина дела. Вторая, не менее важная часть — уложить в это опустошённое сознание антирусскую парадигму. И желательно — закрепить её до такой степени, чтобы каждого "сознательного украинца" начинало трясти при упоминании любого слова с корнем "рус". На достижение этой цели работает целый комплекс мероприятий.
Следует ещё упомянуть ограничение доступа к источникам "неправильной" информации, запугивание людей и открытый террор с убийствами несогласных. И, конечно, евроатлантическую морковку, которой перед носом Украины водят вот уже сколько лет. Остаётся всего три варианта: согласиться на "новую идентичность", бросить всё и уехать, остаться и жить в страхе.
Как мы видим сейчас, проект был весьма успешен. До тех самых пор, пока России не надоело смотреть, как перепрошивают людей единого с русскими генетического кода.
К сожалению, авторы этого проекта "забыли" предупредить Украину о гибельности навязанного ей пути. И теперь мифологизированная Украина думает, что воюет с Россией, но на самом деле — воюет с реальностью. Столкновения с которой не выдерживает ни один миф. Даже такой тщательно созданный, как Украина.
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