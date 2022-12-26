Проханов уверен, что из Путина "проклёвывается" Сталин: Сбрасывает с себя кожу

Писатель Александр Проханов убеждён, что личность Владимира Путина "сращивается" с фигурой Иосифа Сталина.

К такому выводу литератор пришёл в беседе с писателем Захаром Прилепиным. Он отметил, что президент России делает "сталинские вещи" во время презентации своей новой книги.

"Выращивается Сталин, из Путина проклёвывается Сталин, он сбрасывает с себя кожу и обретает новую. Наряду со Сталиным рождается Гитлер новый", — выразил своё мнение Проханов.

Роль Адольфа Гитлера он приписал Владимиру Зеленскому, который, по его мнению не просто шут. Он считает, что украинский лидер вобрал в себя все зловещие ценности Запада.

"Если он так смешон, давайте его победим", — отметил Проханов.

Ранее публицист Александр Проханов выразил уверенность в том, что россияне справятся со всеми бедствиями, уйдя в леса и в поля, чтобы заготавливать грибы и ягоды.

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