Политический деятель, писатель, публицист Александр Проханов уверен, что россияне справятся со всеми бедствиями, уйдя в леса и в поля.
Литературный и общественный деятель не сомневается, что граждане РФ сумеют выстоять в непростое время.
"Русский народ перебьется, он уйдет из городов в поля, в леса. Будет собирать грибы, ягоды, орехи — русский народ готов в минуту больших печалей превратиться в народ-бурундук, народ-хомяк, он будет запасать на зиму всякие корешки, всякие луковки", — опубликовал цитату писателя журналист Александр Невзоров в своём Telegram-канале.
В Сети активно комментируют высказывание Проханова.
"Покажи пример, посмотрим, сколько протянешь":
"Можно ещё валежник собирать, и выращивать на нем вешенку! Грибы вполне мясо заменяют!";
"На валежнике не получится. Он сухой. А вот самое выгодное это разводить мамонтов. Тут тебе и мясо, и сало, и молоко, и сливки, и шерсть, и бивни, да всего не перечислить", — писали интернет-пользователи под постом со словами писателя.
Ранее Проханов заявил, что отъезд Анатолия Чубайса из страны — хорошее событие для государства.
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