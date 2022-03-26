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Автор Елена Былкина

Писатель Проханов сравнил русский народ с бурундуками и хомяками

Общество

Политический деятель, писатель, публицист Александр Проханов уверен, что россияне справятся со всеми бедствиями, уйдя в леса и в поля.

Писатель Проханов сравнил русский народ с бурундуками и хомяками

Литературный и общественный деятель не сомневается, что граждане РФ сумеют выстоять в непростое время.

"Русский народ перебьется, он уйдет из городов в поля, в леса. Будет собирать грибы, ягоды, орехи — русский народ готов в минуту больших печалей превратиться в народ-бурундук, народ-хомяк, он будет запасать на зиму всякие корешки, всякие луковки", — опубликовал цитату писателя журналист Александр Невзоров в своём Telegram-канале.

В Сети активно комментируют высказывание Проханова.

"Покажи пример, посмотрим, сколько протянешь":

"Можно ещё валежник собирать, и выращивать на нем вешенку! Грибы вполне мясо заменяют!";

"На валежнике не получится. Он сухой. А вот самое выгодное это разводить мамонтов. Тут тебе и мясо, и сало, и молоко, и сливки, и шерсть, и бивни, да всего не перечислить", — писали интернет-пользователи под постом со словами писателя.

Ранее Проханов заявил, что отъезд Анатолия Чубайса из страны — хорошее событие для государства.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы анатолий чубайс александр невзоров
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