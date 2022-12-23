В вузах России появится курс по основам военной подготовки

Представители Минобрнауки России заявили, что в состав программы бакалавриата и специалитета отечественных вузов войдут основы военной подготовки.

Как подчеркнули на официальном сайте ведомства, в создании модуля принимали участие сотрудники Минобороны РФ.

"Программа направлена на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе", — объяснили представители чиновников.

По информации Минобрнауки, курс научит студентов обеспечивать безопасность при ЧС и вооружённом столкновении. В министерстве отметили, что модуль разработали после распоряжения главы РФ Владимира Путина и правительства нашей страны.

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