Волынец о курсах военной подготовки для школьников: "Надеюсь, это не пригодится"

Дети должны знать основы военной подготовки, но стоит надеяться, что эти знания им никогда не понадобятся. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Центрального совета Национального родительского комитета Ирина Волынец, комментируя Pravda.Ru появление курсов по военной подготовке для школьников.

Она отмечает, что учебная нагрузка не увеличится, поскольку курсы будут проводиться в рамках предмета ОБЖ. По мнению Волынец, военная подготовка коснётся только старшеклассников. Однако основы дисциплины, которые связаны с безопасностью и правильным поведением во время чрезвычайных ситуаций, можно преподавать детям любого возраста, подчёркивает она.

"Пусть они это изучают, но пусть это им никогда не пригодится", — заключила Волынец.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что курс по начальной военной подготовке появится в российских школах с нового учебного года.

"Сейчас курс готовится до 1 января, затем пройдёт апробация", — сказал министр.