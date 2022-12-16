Соловьёв припомнил Стрелкову его связи с Навальным* и Гордоном**: Пошёл вон!

Владимир Соловьёв отказался от дебатов с Игорем Стрелковым. Телеведущий обвинил бывшего министра обороны ДНР в связях с Алексеем Навальным* и Дмитрием Гордоном**.

Владимир Соловьёв не согласился публично дискутировать с Игорем Стрелковым (Гиркиным). Телеведущий припомнил Стрелкову его беседы с сомнительными личностями.

"Этот дурачок пытается меня вызвать на какую-то беседу. С кем? С кем? Ты — ничтожество, Навального раскручивал, с ним болтал, ты Гордону всё, что хотел болтал. Пошёл вон!" — сказал Соловьёв в своей программе.

Экс-министр обороны ДНР поспешил ответить своему оппоненту. Он отметил, что именно такой реакции и ждал от Соловьёва.

"Мне нечего добавить к написанному ранее: Владимир Рудольфович — "резиновое изделие № 2", — написал Стрелков в своём микроблоге.

* физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.

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