Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков вызвал оскорбившего его Владимира Соловьёва на дебаты в прямом эфире.
Соловьёв посоветовал Стрелкову "сидеть и не позориться", так как он, по словам журналиста, даже не смог организовать свою собственную доставку на фронт.
Стрелков считает, что Соловьёв его оболгал.
"Прошу передать неуважаемому Владимиру Рудольфовичу, что я готов на любые публичные дебаты с ним, проведенные на любой нейтральной (то есть не редактируемой им и его спонсорами) площадке", — написал военный эксперт в своём микроблоге.
Он заверил, что готов взять на себя расходы по организации дебатов, так как, по его словам, Соловьёв "известен своей нищетой".
"Впрочем, на ответ я даже не рассчитываю. Поскольку данное трусливое и насквозь лживое существо не станет рисковать своей "репутацией" "золотого языка РФ", — выразил своё мнение Стрелков.
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