Песков: вхождение Одессы и Чернигова в РФ — вопрос выбора местного населения

Говорить о возможности присоединения Чернигова и Одессы к РФ можно будет в том случае, если этого захотят сами жители этих регионов. При этом самой главной задачей была и остаётся защита населения ДНР и ЛНР, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что спецоперация идёт своим ходом, напомнив, что в Донецке сейчас сложное положение, и именно он является в данный момент объектом повышенного внимания ВС РФ.

"Все зависит от выбора граждан, от решения людей. Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные, специальная военная операция продолжается", — сказал Песков журналистам.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин выразил мнение, что следующими должны быть освобождены Одесса и Чернигов, которые являются русскими городами.

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