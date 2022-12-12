Тату-мастер: россияне в 2023 году всё чаще будут выбирать индивидуальный дизайн

Тату-мастер Владимир Ермак рассказал, что россияне, несмотря на всю непредсказуемость и неопределённость сегодняшнего дня, стали чаще выбирать более индивидуальные изображения.

Всё больше заказчиков отходят от банальных и стандартных татуировок, сообщил мастер, выбирая то, что им действительно нравится.

"Несмотря на непредсказуемое будущее, людям все равно интересен индивидуальный дизайн. Наконец-то люди не стесняются воплощать свои идеи, а не выбирают самое заезженное, что говорит о развитии людей, интересующихся тату. Раньше делали знаки бесконечности и сердечки, на большее фантазии не хватало", — сказал Ермак в беседе с NEWS.ru.

Мастер рассказал, что наступающий 2023 год будет щедр на оригинальные идеи. Он добавил, что всё больше клиентов выбирают абстрактные мотивы в татуировках, которые выглядят настоящим произведением искусства.

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