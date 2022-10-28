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Автор Ирина Шлионская

Эксперт: прежде, чем набивать татуировку, необходимо хорошенько подумать

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Татуировки по-прежнему в моде, причём как у мужчин, так и у женщин. Но вот выбор дизайна — далеко не простая задача. И ещё ладно, когда татуировка временная, а если с ней придётся ходить всю жизнь?

Эксперт: прежде, чем набивать татуировку, необходимо хорошенько подумать

Недавно Стью Хепкат, владелец тату-студии в Глазго, Шотландия, рассказал изданию Insider, какие изображения сегодня утратили актуальность, а какие — нет.

Львы и символы бесконечности

По словам Хепката, они вошли в моду в 2000-е годы. Однако, такой дизайн очень быстро вышел в тираж. Из-за чрезмерной распространённости популярность данных рисунков стала падать.

К тому же, смысл этих символов слишком однозначен. Так, лев — это, несомненно, знак власти. И если наколку в виде данного животного сделал человек, не обладающий никакими соответствующими чертами, это будет выглядеть смехотворно. С другой стороны, если человек действительно обладает силой и властью, ему абсолютно ни к чему подчёркивать это с помощью дополнительной символики.

Что же касается всем хорошо известного математического символа бесконечности в виде лежащей на боку восьмерки, то он, разумеется, намекает на большие величины. И действительно, его часто используют в своих логотипах крупные компании. Если вы сделали тату в виде перевёрнутой восьмёрки, то вы пытаетесь казаться значительнее, чем вы есть. Тут та же история, что и со львом.

Копии татуировок знаменитостей

Хепкат считает, что, выбирая дизайн для татуировки, не стоит брать пример с известных людей. Также не стоит выбирать какой-то рисунок только потому, что он сейчас популярен.

"Рисунки на теле должны выражать вашу индивидуальность, а не быть данью традициям или моде", — говорит мастер.

Какой дизайн выбрать?

Хепкат полагает, что есть символы "на все времена", вот их-то и следует выбирать, особенно, если вы хотите сделать постоянную татуировку.

Это, например, изображения орлов, роз, сердец и черепов. Данная символика восходит ещё к Средневековью и нередко связана с деятельностью тайных обществ и орденов, имеет глубокие философские смыслы.

Поэтому она надолго закрепилась и в тату-индустрии, поясняет Хепкат. Кроме того, добавляет он, эти символы распространены и в современной поп-культуре. Их можно встретить на футболках с названиями музыкальных групп. Но всё-таки они встречаются не так часто, чтобы утратить первоначальный смысл.

Принимайте решение взвешенно

В любом случае, если вам пришло в голову наколоть какой-нибудь символ, сначала рекомендуется хотя бы узнать о нём побольше. Возможно, вы поймёте, что избранный дизайн вам не подходит.

Также существует поверье, что, поскольку изображения обладают определённой энергетикой, то в виде татуировок на теле они могут влиять на жизнь владельца, и не всегда в лучшую сторону. Так что, прежде, чем набивать татуировку, необходимо всё взвесить и хорошенько подумать. Иначе потом вы можете очень сильно пожалеть о своём выборе.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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