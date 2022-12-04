Политолог Араик Степанян в передаче на канале "Россия-1" заявил, что Владимир Зеленский должен получить документальный статус антихриста.
Телевизионный эксперт призвал не стесняться и называть вещи своими именами.
"Православная церковь должна провозгласить Зеленского официальным антихристом. Этот человек, с точки зрения Православия, это классический антихрист. Мы должны забыть фамилию Зеленский. Надо называть просто — Зеленский-антихрист", — выразил свою точку зрения Степанян.
Он также рекомендовал все действия Зеленского "практически, фактически и документально" считать делом рук антихриста.
"Он с дьяволом заключил договор, и он претворяет его в жизнь. Здесь не может быть никакой дипломатии", — отметил эксперт.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что санкции против патриарха Кирилла могли ввести только сатанисты.
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