На канале "Россия-1" призвали официально объявить Зеленского антихристом

Политолог Араик Степанян в передаче на канале "Россия-1" заявил, что Владимир Зеленский должен получить документальный статус антихриста.

Телевизионный эксперт призвал не стесняться и называть вещи своими именами.

"Православная церковь должна провозгласить Зеленского официальным антихристом. Этот человек, с точки зрения Православия, это классический антихрист. Мы должны забыть фамилию Зеленский. Надо называть просто — Зеленский-антихрист", — выразил свою точку зрения Степанян.

Он также рекомендовал все действия Зеленского "практически, фактически и документально" считать делом рук антихриста.

"Он с дьяволом заключил договор, и он претворяет его в жизнь. Здесь не может быть никакой дипломатии", — отметил эксперт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что санкции против патриарха Кирилла могли ввести только сатанисты.

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