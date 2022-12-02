Медики Хакасии до сих пор не получили технику, заказанную ими два года назад

Представители Минздрава Хакасии подали в суд на тюменского подрядчика, который должен был поставить им медицинское оборудование ещё два года назад.

Как сообщает newkhakasiya.online, соглашение с с ООО "Прогресс" на поставку медоборудования было заключено ещё в 2020 году, однако заказанное оборудование так и не дошло до заказчика.

Теперь Минздрав Хакасии настаивает на поставке обещанных рентгеновских систем по суду, а также требует неустойку в размере 5 миллионов рублей. В ведомстве напомнили, что подрядчик должен был выполнить свои обязательства по контракту 31 декабря 2020 года.

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