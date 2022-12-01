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Пушилин: Донбасс не останется в долгу перед регионами, которые ему помогают

Общество

ДНР обязательно вернёт долг регионам, которые сейчас поддерживают и помогают Республике восстанавливать ее инфраструктуру и социальную жизнь. Такое обещание дал врио главы ДНР Денис Пушилин во время открытия школы в поселке Мангуш, в восстановлении которой участвовали власти Курской области.

Пушилин: Донбасс не останется в долгу перед регионами, которые ему помогают

"Донбасс всегда привык трудиться много и помогать другим регионам, это у нас в крови. И сейчас, конечно же, мы себя чувствуем неуютно, потому что нам помогают другие регионы. Это вынужденные временные рамки, которые, уверен, мы быстро пройдем. И мы в долгу не останемся", — сказал Пушилин.

По словам заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова, руководство региона почти завершило восстановление 17 важных социальных объектов в Першотравневом районе ДНР. Дедов уточнил, что в число восстановленных объектов вошли три детских сада, 11 школ, три больницы. Также власти Курской области помогли отремонтировать 20 ранее разрушенных многоквартирных домов, и 260 частных жилых домов.

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"Финансировать восстановление Донбасса будет Украина"
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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