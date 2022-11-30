Госкомитет по биоресурсам: зайцы появились в Казани из-за учений мобилизованных

Представители Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам рассказали, почему жители Казани часто видят в городе зайцев.

Как заявили в inkazan.ru, чиновники предположили, что появление животных связано с обучением мобилизованных граждан на полигоне. Из-за шумной стрельбы зайцы могли стать более беспокойными, отметили власти.

При этом, по информации издания, местные жители сказали, что частые встречи людей со зверями являются следствием уменьшения лесов.

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