Бюджет Татарстана на 2023 год сформирован с дефицитом более 27 миллиардов рублей. Как это может повлиять на деятельность малого бизнеса, рассказал кандидат экономических наук Саид Гафуров в беседе с изданием inkazan.ru.
Над малым бизнесом нависает угроза ужесточения налоговой дисциплины, заметил эксперт. Однако руководство республики взвешено в своих решениях, поэтому сильно травмирующих предпринимательство сценариев оно не прогнозирует, заключил он.
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ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.