Экономист: малому бизнесу Татарстана грозит ужесточение налоговой дисциплины

Бюджет Татарстана на 2023 год сформирован с дефицитом более 27 миллиардов рублей. Как это может повлиять на деятельность малого бизнеса, рассказал кандидат экономических наук Саид Гафуров в беседе с изданием inkazan.ru.

Над малым бизнесом нависает угроза ужесточения налоговой дисциплины, заметил эксперт. Однако руководство республики взвешено в своих решениях, поэтому сильно травмирующих предпринимательство сценариев оно не прогнозирует, заключил он.