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Россиянам надоело ТВ с политическими ток-шоу — народ доверился Telegram

Общество

Россияне всё меньше доверяют информации из ТВ, отдавая предпочтение интернету, а точнее, быстрым Telegram-каналам и интернет-СМИ.

Россиянам надоело ТВ с политическими ток-шоу — народ доверился Telegram

В соцсетях сведения более объективные, считают участники национального соцопроса ко всемирному дню телевидения, сообщают "Новые известия".

Количество россиян, предпочитающих телевизору интернет, растет с каждым годом: любителей телевизора уже гораздо меньше, чем завсегдатаев соцсетей. Доверять же информации, которую дает телевидение, продолжает меньше половины участников опроса, в то время как аудитория, доверяющая интернет-СМИ составляет как раз половину опрошенных.

Это и неудивительно — при наличии Telegram-каналов, не уступающих по аудитории телевизионщикам (а по скорости — "затыкающие за пояс" любые СМИ), эти показатели и будут расти.

Что чаще всего смотрят россияне по ТВ

На сегодняшний день постоянно смотрят телевизор 85% россиян.

При этом смотрят они не новости, политические шоу и дискуссии, расследования и военно-политические передачи (как думают некоторые). Лидерами просмотров у россиян являются кинопоказы и развлекательные шоу.

Что касается времени просмотра, то:

  • 31% опрошенных смотрят телевизор каждый день не менее 3-5 часов;
  • 37% включают телевизор каждый день;
  • два-три раза в неделю обращают внимание на телевизор 17%;
  • 7% смотрят телевизор крайне редко;
  • 8% — не смотрят ТВ вообще.

Самыми любимыми для просмотра программами в России являются:

  • кинопоказы (61%);
  • развлекательные программы и шоу (49%);
  • новости (47%);
  • научные и образовательные программы (42%);
  • спортивные трансляции (25%);
  • общественно-политические ток-шоу (18%).

Больше всего доверяют телевидению в Южном федеральном округе (56%), меньше — на Дальнем Востоке (31%) и в Приволжском федеральном округе (37%).

Наиболее неприятным форматом россияне считают общественно-политические ток-шоу (54%). Далее расположились спортивные трансляции (24%), развлекательные программы и шоу (19%), и выпуски новостей (18%).

Откуда россияне берут информацию

Около 48% опрошенных доверяют интернет-СМИ, Telegram-каналам и социальным сетям (45%).

Этот показатель опережает телевидение (36%), радио и печатные издания (по 8%).

Платное телевидение как концепция россиян особо не впечатляет — 56% не пользуются и не собираются пользоваться подписками на платные телеканалы. Это дорого, сложно настраивать, привыкли не платить за программы, музыку, ТВ, книги. Ещё 12% не пользуются, но "слышали, что там много крутого" и планируют установить и завести себе онлайн-кинотеатры.

Интересный факт: 29% опрошенных уверены, что в ближайшие годы телевидение останется развлечением "исключительно для пожилых людей". 10% прогнозируют окончательное исчезновение телевидения и победу видеосервисов, в том числе трансляций.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Наталия Красовская
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