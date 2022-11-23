Россияне всё меньше доверяют информации из ТВ, отдавая предпочтение интернету, а точнее, быстрым Telegram-каналам и интернет-СМИ.
В соцсетях сведения более объективные, считают участники национального соцопроса ко всемирному дню телевидения, сообщают "Новые известия".
Количество россиян, предпочитающих телевизору интернет, растет с каждым годом: любителей телевизора уже гораздо меньше, чем завсегдатаев соцсетей. Доверять же информации, которую дает телевидение, продолжает меньше половины участников опроса, в то время как аудитория, доверяющая интернет-СМИ составляет как раз половину опрошенных.
Это и неудивительно — при наличии Telegram-каналов, не уступающих по аудитории телевизионщикам (а по скорости — "затыкающие за пояс" любые СМИ), эти показатели и будут расти.
На сегодняшний день постоянно смотрят телевизор 85% россиян.
При этом смотрят они не новости, политические шоу и дискуссии, расследования и военно-политические передачи (как думают некоторые). Лидерами просмотров у россиян являются кинопоказы и развлекательные шоу.
Что касается времени просмотра, то:
Самыми любимыми для просмотра программами в России являются:
Больше всего доверяют телевидению в Южном федеральном округе (56%), меньше — на Дальнем Востоке (31%) и в Приволжском федеральном округе (37%).
Наиболее неприятным форматом россияне считают общественно-политические ток-шоу (54%). Далее расположились спортивные трансляции (24%), развлекательные программы и шоу (19%), и выпуски новостей (18%).
Около 48% опрошенных доверяют интернет-СМИ, Telegram-каналам и социальным сетям (45%).
Этот показатель опережает телевидение (36%), радио и печатные издания (по 8%).
Платное телевидение как концепция россиян особо не впечатляет — 56% не пользуются и не собираются пользоваться подписками на платные телеканалы. Это дорого, сложно настраивать, привыкли не платить за программы, музыку, ТВ, книги. Ещё 12% не пользуются, но "слышали, что там много крутого" и планируют установить и завести себе онлайн-кинотеатры.
Интересный факт: 29% опрошенных уверены, что в ближайшие годы телевидение останется развлечением "исключительно для пожилых людей". 10% прогнозируют окончательное исчезновение телевидения и победу видеосервисов, в том числе трансляций.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.