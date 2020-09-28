Опрос "Левады-центра" показал растущее доверие россиян к Telegram-каналам и падающее — к телевидению.

"В России на три процента выросло доверие к Телеграм-каналам как источникам информации о событиях в стране и в мире — с четырёх процентов в январе до семи процентов в августе 2020 года. Россияне стали больше доверять новостям, услышанным от друзей, родных и соседей (рост с восьми процентов до девяти).

Увеличилось число респондентов, которые никому не доверяют — с 13 процентов до 16", — говорится в результатах исследования "Левады-центра", внесённого в реестр иностранных агентов.