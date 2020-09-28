Опрос "Левады-центра" показал растущее доверие россиян к Telegram-каналам и падающее — к телевидению.
"В России на три процента выросло доверие к Телеграм-каналам как источникам информации о событиях в стране и в мире — с четырёх процентов в январе до семи процентов в августе 2020 года. Россияне стали больше доверять новостям, услышанным от друзей, родных и соседей (рост с восьми процентов до девяти).
Увеличилось число респондентов, которые никому не доверяют — с 13 процентов до 16", — говорится в результатах исследования "Левады-центра", внесённого в реестр иностранных агентов.
За 11 лет — с августа 2009 года по август 2020-го — доверие граждан России к телевизионным каналам упало на 10 процентов.
"Доверие к телевидению с начала года падает с 73 процентов до 69 процентов. В первом подобном измерении в августе 2009 года телевидению доверяли 79 процентов россиян. К интернет-изданиям с начала 2020 года доверие упало с 39 процентов до 37, к газетам и журналам — с 16 процентов до 13 и с пяти процентов до трёх", — говорится в результатах опроса, проведённого 20—26 августа 2020 года в 50 регионах России.
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