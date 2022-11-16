Пианист Батагов: Когда будут сожжены все чуждые книги, наступит светлое будущее

Композитор и пианист Антон Батагов в своей статье написал, что единственной страной, где на самом деле отменяют российскую культуру, является сама РФ.

Музыкант напомнил, что в СССР не жаловали композитора Сергея Рахманинова, так как он был эмигрантом.

Ранее сообщалось, что выступающего против СВО Владимира Спивакова "отменили" за рубежом.

"До "перестройки" с "эмигрантами" не церемонились. Например, на пластинках оркестра под управлением Рудольфа Баршая имени дирижера не было вообще. А на пластинках с записью тройного концерта Бетховена не было имени Ростроповича", — объяснил Батагов в статье для издания newizv.ru.

Он перечислил имена других "предателей": Иван Бунин, Иосиф Бродский, Игорь Стравинский.

Пианист проводит аналогию с сегодняшним днём.

"Ну и вот, мы снова приехали. Спектакли Крымова, Вырыпаева — отменены. Фильмы, где участвуют "предатели" — отменены. Концерты музыкантов, имеющих антивоенную позицию — отменены. Музыку "эмигрантов" в БЗК играть нельзя", — написал композитор.

Батагов отметил, что в РФ много говорится про "отмену российской культуры" на Западе.

"И потребители пропаганды этому верят — точно так же, как верят всему остальному. А единственной страной, где на самом деле отменяют российскую культуру, является РФ", — выразил свою точку зрения музыкант.

Он посочувствовал тем, кому приходится сейчас "отменять" "удравших" и предателей, действующих внутри страны.

"И когда будут сожжены все чуждые книги, партитуры, фильмы, сайты и прочее, наше общество наконец очистится от врагов, выполняющих указания коллективного запада по развалу России, и вот тут-то и наступит светлое будущее," — поделился мыслями Батагов в своей статье.