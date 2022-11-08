Выступающий против СВО дирижёр Владимир Спиваков рассказал, что его права как организатора музыкального фестиваля ущемили во Франции "по причинам, которые все понимают", сообщает EADaily.
Спивакова отстранили от руководства музыкальным фестивалем в Кольмаре, которое он курировал более 30 лет.
"Я узнал об этом от французской знакомой, которая переслала мне новость из интернета", — рассказал музыкант.
Только после сообщений в СМИ дирижёр получил официальное уведомление, в котором, по его словам, было много "размытых формулировок".
"Переговоры велись за моей спиной. Очевидно, что я чувствую себя преданным", — пожаловался Спиваков.
Он назвал решение прекратить с ним сотрудничество "проявлением трусости в русле попыток отмены всей российской культуры".
После начала спецоперации на Украине Спиваков поставил свою подпись под "антивоенным обращением" вместе с актрисой Алисой Фрейндлих, гендиректором Большого театра Владимиром Уриным и другими деятелями культуры.
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