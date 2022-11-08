Выступающего против СВО Спивакова "отменили" за рубежом: Чувствую себя преданным

Выступающий против СВО дирижёр Владимир Спиваков рассказал, что его права как организатора музыкального фестиваля ущемили во Франции "по причинам, которые все понимают", сообщает EADaily.

Спивакова отстранили от руководства музыкальным фестивалем в Кольмаре, которое он курировал более 30 лет.

"Я узнал об этом от французской знакомой, которая переслала мне новость из интернета", — рассказал музыкант.

Только после сообщений в СМИ дирижёр получил официальное уведомление, в котором, по его словам, было много "размытых формулировок".

"Переговоры велись за моей спиной. Очевидно, что я чувствую себя преданным", — пожаловался Спиваков.

Он назвал решение прекратить с ним сотрудничество "проявлением трусости в русле попыток отмены всей российской культуры".

После начала спецоперации на Украине Спиваков поставил свою подпись под "антивоенным обращением" вместе с актрисой Алисой Фрейндлих, гендиректором Большого театра Владимиром Уриным и другими деятелями культуры.