В Уссурийске раскритиковали полицейских, игнорирующих голого мужчину на улице

В Уссурийске местный житель без одежды напугал соседей. Они заявили, что этот инцидент может негативно сказаться на психике несовершеннолетних.

Как отметили журналисты, мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Жители пожаловались на бездействие силовиков.

"Правоохранители сказали, что гражданин никого не трогает", — подчеркнула собеседница vostokmedia.com.