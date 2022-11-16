В Уссурийске местный житель без одежды напугал соседей. Они заявили, что этот инцидент может негативно сказаться на психике несовершеннолетних.
Как отметили журналисты, мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Жители пожаловались на бездействие силовиков.
"Правоохранители сказали, что гражданин никого не трогает", — подчеркнула собеседница vostokmedia.com.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.