Мужчина без одежды ночью приставал к прохожим в Красноярске

В Красноярске странный мужчина ночью приставал к прохожим прямо в самом центре города. Пикантность ситуации заключалась в том, что мужчина был совсем голый. Об этом пишет издание prmira.ru.

Видео в редакцию "Проспекта Мира" прислал очевидец. Он также рассказал, что случилось всё в четверг около 23.00.

На кадрах можно разглядеть раздетого человека, который ходит около театра имени Пушкина и пристаёт к идущим по своим делам горожанам. Он подошёл к компании людей и потрогал мужчину.

О мотивах столь необычного поведения красноярца не сообщается. Однако полицейские объяснили, что на место выезжали сотрудники органов правопорядка. Они не стали задерживать мужчину, а передали его медицинским работникам.