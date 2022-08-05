В Красноярске странный мужчина ночью приставал к прохожим прямо в самом центре города. Пикантность ситуации заключалась в том, что мужчина был совсем голый. Об этом пишет издание prmira.ru.
Видео в редакцию "Проспекта Мира" прислал очевидец. Он также рассказал, что случилось всё в четверг около 23.00.
На кадрах можно разглядеть раздетого человека, который ходит около театра имени Пушкина и пристаёт к идущим по своим делам горожанам. Он подошёл к компании людей и потрогал мужчину.
О мотивах столь необычного поведения красноярца не сообщается. Однако полицейские объяснили, что на место выезжали сотрудники органов правопорядка. Они не стали задерживать мужчину, а передали его медицинским работникам.
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