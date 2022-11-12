Садальский раскритиковал "миротворца" Эрдогана: На шакальство какое-то смахивает

Станислав Садальский считает, что России не стоит доверять Реджепу Эрдогану, так как Турция является членом НАТО.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировал слова Эрдогана о том, что Запад и США напали на Россию.

"Турция — член НАТО, а тут радеет за Россию, страну, которая противостоит этому проклятому союзу. Одним подпевает, у других на лакомый для себя кусок смотрит. Бизнес, ничего личного, "миротворец-безсеребренник вы наш". Да? На шакальство какое-то смахивает", — написал Садальский в своём микроблоге.

Заслуженный артист РСФСР посоветовал Эрдогану заняться решением проблем своего народа.

Ранее Минтранс Турции сообщило, что Москва запретила проход кораблей, загруженных не в России, через Керченский пролив.