В Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции проинформировали, что Москва запретила проход кораблей, загруженных не в России, через Керченский пролив.
"Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещён", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что американское издание Newsweek подтвердило, что к теракту на Крымском мосту причастна Украина, несмотря на утверждения Киев об обратном.
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