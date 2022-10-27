Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Кедми заявил, что РФ остановила все провокации Запада репетицией ядерной войны
Политолог: Финляндия рискует повторить судьбу Украины, разместив оружие НАТО
TAC: США должны предпринять "жестокие шаги" в отношении Европы
Диетолог Плато: "правильные" завтрак и ужин зависят от образа жизни человека
Подкрепление добровольцев прибывает в ЛНР: "Настрой боевой"
Компании за полчаса удалось доставить рыбу в Ростовскую область из Петербурга
Минцифры РФ выявило высокую степень недоверия к СМИ со стороны молодёжи
Таролог о будущем лидера Украины: "Зеленский получит по заслугам"
Дандыкин: учения ФСО в центре Москвы могли быть плановыми

В Удмуртии намерены ужесточить розничную продажу алкогольной продукции

Общество

Депутаты Госсовета Удмуртии обсудили перспективу дополнительных ограничениях розничной продажи алкоголя в республике.

В Удмуртии намерены ужесточить розничную продажу алкогольной продукции

Внесено предложение изменить время запрета на продажу алкоголя. В настоящий момент ограничения действуют с 22:00 до 10:00. Председатель комиссии Госсовета по общественной безопасности Пётр Фомин призвал увеличить данный интервал.

Ранее Владимир Путин высказался о путях решения проблемы алкоголизма среди россиян.

По информации издания udm-info.ru, народные избранники считают необходимым запретить продавать алкоголь на остановках общественного транспорта.

Первый заместитель прокурора Удмуртии Богдан Костенецкий призвал вести борьбу с псевдобарами, повлиять на деятельность которых мешает несовершенство законодательства.

Депутаты считают, что ужесточение правил продажи алкогольной продукции поспособствует снижению уровня потребления алкоголя.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Мир. Новости мира
США готовятся: "Русские увидят ядерные грибы и вдохнут свой пепел"

Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.

США готовятся: "Русские увидят ядерные грибы и вдохнут свой пепел"
В Днепропетровске ударом ВС РФ поражена войсковая часть ВСУ
Силовые структуры
В Днепропетровске ударом ВС РФ поражена войсковая часть ВСУ
Мир. Новости мира
VA: США могут избавиться от президента Зеленского после компромисса с Россией
Силовые структуры
Стремоусов: заявления Киева о накоплении сил для атаки на Херсон — ложь
Людмила Черткова Вашингтон в ярости: саудиты сорвали "секретную" нефтяную сделку Людмила Черткова Любовь Степушова Послание Сунаку: "друзья" Украины во власти долго не удерживаются Любовь Степушова Сергей Лебедев Удар человека по природе сильнее любого ядерного взрыва Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Коц: Пентагон перебросил на границу с Украиной элиту американской армии
Мир. Новости мира
Полковник Макгрегор о первых признаках поражения США на Украине: "Уже на краю"
Президент РФ Путин готовится к решающей схватке с ВСУ после условного затишья
Силовые структуры
Президент РФ Путин готовится к решающей схватке с ВСУ после условного затишья
Последние материалы
Минцифры РФ выявило высокую степень недоверия к СМИ со стороны молодёжи
Учёные подвергли сомнению теорию о существовании тёмной материи вокруг галактик
Таролог о будущем лидера Украины: "Зеленский получит по заслугам"
В Удмуртии намерены ужесточить розничную продажу алкогольной продукции
Дандыкин: учения ФСО в центре Москвы могли быть плановыми
Ночной удар ВС РФ в Краматорске был нанесён по территории американского склада
Foreign Policy: Украина требует от США и Европы кассетные боеприпасы
Минобороны: ВС России сбили в Запорожской области вертолёт Ми-8 армии Украины
Дочь главы Минвод отказалась вернуться в Россию после начала СВО
В России добровольцы получат статус военнослужащих по контракту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников