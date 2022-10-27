Депутаты Госсовета Удмуртии обсудили перспективу дополнительных ограничениях розничной продажи алкоголя в республике.
Внесено предложение изменить время запрета на продажу алкоголя. В настоящий момент ограничения действуют с 22:00 до 10:00. Председатель комиссии Госсовета по общественной безопасности Пётр Фомин призвал увеличить данный интервал.
Ранее Владимир Путин высказался о путях решения проблемы алкоголизма среди россиян.
По информации издания udm-info.ru, народные избранники считают необходимым запретить продавать алкоголь на остановках общественного транспорта.
Первый заместитель прокурора Удмуртии Богдан Костенецкий призвал вести борьбу с псевдобарами, повлиять на деятельность которых мешает несовершенство законодательства.
Депутаты считают, что ужесточение правил продажи алкогольной продукции поспособствует снижению уровня потребления алкоголя.
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