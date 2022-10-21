Путин: люди не будут пить, если им будет, чем заниматься

Президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым коснулся путей решения проблемы алкоголизма среди россиян.

По мнению лидера страны, алкоголизм можно победить не запретами, а возможностью заниматься любимым, интересными делом.

"Надо, чтобы людям было, чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби — вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет", — сказал Путин.

По словам президента, именно по этому пути идут в последние годы и во всём мире, и в России, и эта тактика приносит свои плоды.

Ранее Путин уже касался темы алкоголизма населения в разговоре с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, сказав, что увеличения цен на спиртные напитки и запреты не помогут решить эту проблему.