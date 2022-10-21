Президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым коснулся путей решения проблемы алкоголизма среди россиян.
По мнению лидера страны, алкоголизм можно победить не запретами, а возможностью заниматься любимым, интересными делом.
"Надо, чтобы людям было, чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби — вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет", — сказал Путин.
По словам президента, именно по этому пути идут в последние годы и во всём мире, и в России, и эта тактика приносит свои плоды.
Ранее Путин уже касался темы алкоголизма населения в разговоре с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, сказав, что увеличения цен на спиртные напитки и запреты не помогут решить эту проблему.
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