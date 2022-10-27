Дочь главы Минвод отказалась вернуться в Россию после начала СВО

В Минеральных Водах поселились жители Донецкой и Луганской народных республик, вынужденные покинуть свои дома из-за украинских обстрелов в марте после начала специальной военной операции. Теперь жители Донбасса решили помочь бойцам российской армии — на базе пунктов они создали небольшую мастерскую, где шьют носилки, делают теплые вещи и снаряжение, облегчающее быт бойцов.

Глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко оценил это начинание, отметив, что чувствовать поддержку русских из Донбасса в такое время — очень важно для бойцов и всех россиян.

"Очень важно, что наши братья из освобожденных республик рядом с нами по зову сердца помогают нашим бойцам", — сказал он.

Однако патриотические слова главы Минвод не совсем коррелируют с поведением некоторых членов его семьи. Дочь Сергиенко Екатерина, 1994 года рождения, учится в старейшем университете Берлина — университете Гумбольдта, среди выпускников которого были поэт Генрих Гейне, канцлер Отто фон Бисмарк и основатель Коммунистической партии Германии Карл Либкнехт.

С началом СВО студенты, как и другие экспаты из России, живущие в западных странах, подвергались дискриминации, особенно много таких случаев фиксировали в Германии, где проживает многочисленная украинская диаспора. Многие русские предпочли не подчиняться унизительным требованиям "максимально дистанцироваться" от политики Кремля, а разорвать контракт на обучение и уехать обратно в Россию. Однако дочь Сергиенко, судя по всему, осталась в Берлине и продолжает учиться, не испытывая никаких неудобств из-за своего происхождения.

Помимо того, что обыкновение чиновников отправлять детей учиться за рубеж всегда вызывало осуждение и непонимание в российском обществе, нельзя забывать и о том, что образование всегда и везде было инструментом "мягкой силы", помогающей формировать соответствующие политические убеждения, и многие выпускники западных вузов, живущие и работающие в России, отличаются открыто прозападными взглядами.

Таким образом, тщательно выстраиваемый Сергиенко образ патриота, всем сердцем переживающего за граждан освобожденных территорий, разбивается о решение не пресечь пребывание дочери в Берлине.