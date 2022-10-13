Экстрасенс опровергла предсказание "Симпсонов", что Байден умрёт в 2022 году

Американский мультсериал "Симпсоны" прославился не только смешными сюжетами, но и предсказаниями. Экстрасенс прокомментировала одно из них.

Зрители популярного мультсериала "Симпсоны" не раз отмечали, что некоторые сюжеты из мультика через некоторое время происходят в реальной жизни. В частности, Симпсоны "предсказали", что американский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос, актёр Том Хэнкс выступит с обращением к нации, а также акции протеста, устроенные сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа на Капитолийском холме, и даже один из нарядов вице-президента США Камалы Харрис. А в одной из серий было "предсказано", что действующий президент США Джо Байден умрёт в 2022 году.

Экстрасенс Инна Мишина не согласилась с этим утверждением. По её мнению, в текущем году Джо Байден не уйдёт из жизни, но уйдёт с поста президента США.

"Байден уйдёт с поста по состоянию здоровья, но это будет не скоро", — приводит её слова интернет-издание "Подмосковье сегодня".