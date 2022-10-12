В российских регионах не удалось избежать нарушений, связанных с проведением частичной мобилизации. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.
В интервью РИА Новости он отметил, что сотрудники прокуратуры продолжают выявлять ошибки в учётных системах. По его словам, в некоторых субъектах РФ в военные комиссариаты вызывали студентов-очников, узкопрофильных врачей, пенсионеров и людей с инвалидностью.
Как пояснил Краснов, многие граждане не попадали под критерии частичной мобилизации, обозначенные президентом России Владимиром Путиным и представителями Министерства обороны страны.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.