Краснов: нарушения выявляются с первых дней проведения частичной мобилизации

В российских регионах не удалось избежать нарушений, связанных с проведением частичной мобилизации. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.

В интервью РИА Новости он отметил, что сотрудники прокуратуры продолжают выявлять ошибки в учётных системах. По его словам, в некоторых субъектах РФ в военные комиссариаты вызывали студентов-очников, узкопрофильных врачей, пенсионеров и людей с инвалидностью.

Как пояснил Краснов, многие граждане не попадали под критерии частичной мобилизации, обозначенные президентом России Владимиром Путиным и представителями Министерства обороны страны.