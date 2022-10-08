Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков высказался об угрозах Дмитрия Медведева, который заверял, что после удара по Крымскому мосту Украине не сдобровать.
Стрелков опубликовал видео с обращением зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева с грозными заявлениями о "кровавых клоунах".
"В случае, если что-то подобное произойдёт, для них всех там одномоментно наступит судный день", — говорил Медведев, подчёркивая неприкосновенность Крымского моста.
Стрелков считает, что в России не могут поверить, что "партнёры способны на такую бестактность".
"В общем — "Судный День" для укров сегодня не наступил. Посмотрим, что будет ночью, но что-то тоже как-то сомнительно", — поделился своей точкой зрения Стрелков.
Ранее Игорь Стрелков не исключил, что ВСУ могут прорваться в Крым.
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