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Стрелков припомнил Медведеву слова про "судный день": Посмотрим, что будет ночью

Общество

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков высказался об угрозах Дмитрия Медведева, который заверял, что после удара по Крымскому мосту Украине не сдобровать.

Стрелков опубликовал видео с обращением зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева с грозными заявлениями о "кровавых клоунах".

"В случае, если что-то подобное произойдёт, для них всех там одномоментно наступит судный день", — говорил Медведев, подчёркивая неприкосновенность Крымского моста.

Стрелков считает, что в России не могут поверить, что "партнёры способны на такую бестактность".

"В общем — "Судный День" для укров сегодня не наступил. Посмотрим, что будет ночью, но что-то тоже как-то сомнительно", — поделился своей точкой зрения Стрелков.

Ранее Игорь Стрелков не исключил, что ВСУ могут прорваться в Крым.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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