Участники сообщества о Балашихе в социальной сети "ВКонтакте" решили поддержать друг друга. Они договорились писать в комментариях под постом позитивные новости.
По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", пользовательница София Григорьева рассказала, как её сын научился ходить. Среди других хороших новостей оказались прогулка с собаками, которые живут в приюте, улучшение состояния пациентов. Также в сообществе показали игрушку, которую человек сделал своими руками.
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