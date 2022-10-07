Жители Балашихи создали ленту хороших новостей

Участники сообщества о Балашихе в социальной сети "ВКонтакте" решили поддержать друг друга. Они договорились писать в комментариях под постом позитивные новости.

По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", пользовательница София Григорьева рассказала, как её сын научился ходить. Среди других хороших новостей оказались прогулка с собаками, которые живут в приюте, улучшение состояния пациентов. Также в сообществе показали игрушку, которую человек сделал своими руками.