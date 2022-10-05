Социальная сеть "Одноклассники" и зоозащитное СМИ "КОТ" запускают мини-сериал о волонтёрах, спасающих животных.
Проект под названием "КОТ: ИСТОРИИ" состоит из пяти серий, оформленных в жанре интервью. Каждый герой сериала поделится своей историей любви к домашним питомцам, изменившей его жизнь.
По словам шеф-редактора СМИ "КОТ" Виктории Харламовой, россияне смогут узнать, как начать свой путь в качестве зооволонтёра. Она добавила, что даже небольшая помощь приютам может спасти бездомных животных.
Руководитель направления по работе с создателями контента Евгения Воронина подчеркнула: сериал о зооволонтёрах позволит привлечь внимание к проблеме ответственного отношения к питомцам.
Основная идея проекта — донести пользователям идею о том, что любая поддержка в виде репоста, пожертвования или волонтёрской деятельности очень важна для животных.
Новые серии будут появляться в "Одноклассниках" еженедельно.
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