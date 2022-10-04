Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В нескольких городах России сообщают о громких хлопках
Украинские военные применили ракеты HIMARS нового типа при атаке на Докучаевск
Граждан с категорией годности "В" могут призвать по мобилизации
Глава Калужской области о взрывах в Калуге: Сверхзвуковые полёты осуществляются
Силовики РФ ликвидировали группу украинских диверсантов под Херсоном
В Луганске поступило сообщение о минировании телецентра, район оцеплен
Израиль будет помогать Украине, не переходя "красные линии"
Подполковник Баевский сообщил, что ВСУ выпустили более 70 снарядов по ДНР
Онищенко: требования к здоровья призывников сегодня снизились

Шукшина разместила пост о заявлении Маска: Среди кремлёвских дурачков оживление

Общество

Актриса Мария Шукшина опубликовала в своём микроблоге посты, высмеивающие радость по поводу заявлений миллиардера США Илона Маска.

Шукшина разместила пост о заявлении Маска: Среди кремлёвских дурачков оживление

Заслуженная артистка РФ обратила внимание на то, что Илон Маск уже высказался в поддержку Украины. Американский изобретатель напомнил, что затраты SpaceX на запуск и поддержку Starlink ВСУ составляют 80 млн долларов.

Артистка согласилась с утверждением о том, что Маск — хитромудрый капиталист, который ничего просто так не делает. Она не исключает, что бизнесмен скупил по дешёвке свои же упавшие в цене акции, чтобы стать богаче.

Обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени не разделяет энтузиазма о том, что Маск якобы встал на сторону России.

"Среди кремлёвских дурачков оживление: Маск, так уж и быть, пообещал России Крым. В кабинетах открывается шампанское, вибрируют айфоны, служащие через VPN обновляют Твиттер заморского небожителя", — гласит пост, размещённый в микроблоге Шукшиной.

В публикации напоминают, что ситуация на фронтах складывается непростая.

"Всем плевать на то, что сдан Лиман, что на Херсонском направлении ВСУ продвинулись за один день настолько, насколько ВС РФ не могли продвинуться полгода. Белый господин вспомнил про нас", — негодует автор публикации.

Ранее Мария Шукшина разместила в своём микроблоге пост, в котором доказывается, почему важно объективно оценивать ситуацию, связанную с проведением спецоперации на Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться

Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.

Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться
Подоляка: "удачный" прорыв ВСУ на Херсонском направлении превратился в мышеловку
Силовые структуры
Подоляка: "удачный" прорыв ВСУ на Херсонском направлении превратился в мышеловку
Силовые структуры
Шурыгин допустил вторую волну частичной мобилизации в России под Новый год
Мир. Новости мира
Экс-глава ЦРУ Петреус призвал НАТО уничтожить российскую армию на Украине
Любовь Степушова США готовятся развязать военный конфликт в Казахстане Любовь Степушова Ярас Валюкенас России нужно победить саму себя, чтобы выстоять в борьбе Ярас Валюкенас Людмила Черткова Эпическая битва Илона Маска за мир оказалась не нужна Украине Людмила Черткова
Россия
Военкома Белгородской области уволили за провал мобилизации и связь с Украиной
Силовые структуры
Марочко: прорыв ВСУ под Лисичанском остановили благодаря военной хитрости
Леонков: НАТО хочет избавиться от Прибалтики и Польши из-за нападок на РФ
Мир. Новости мира
Леонков: НАТО хочет избавиться от Прибалтики и Польши из-за нападок на РФ
Последние материалы
О потерях ВСУ в сводке МО РФ от 4 октября 2022 года
Экономия на бензине зимой: советы по сокращению расходов на топливо
Baijiahao: провал заговора США против России обозлил Байдена
Котенок: Россия может победить Украину без применения ядерного оружия
Поддубный: кризис в зоне СВО должен завершится контрударами
США готовятся развязать военный конфликт в Казахстане
Глава Псковской области: на границе возникли очереди из желающих уехать из РФ
Минобороны: ВКС РФ ударили по украинскому штабу воздушного командования "Восток"
Шукшина разместила пост о заявлении Маска: Среди кремлёвских дурачков оживление
МО: Шойгу поручил исключить нарушение прав граждан при частичной мобилизации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников