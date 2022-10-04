Шукшина разместила пост о заявлении Маска: Среди кремлёвских дурачков оживление

Актриса Мария Шукшина опубликовала в своём микроблоге посты, высмеивающие радость по поводу заявлений миллиардера США Илона Маска.

Заслуженная артистка РФ обратила внимание на то, что Илон Маск уже высказался в поддержку Украины. Американский изобретатель напомнил, что затраты SpaceX на запуск и поддержку Starlink ВСУ составляют 80 млн долларов.

Артистка согласилась с утверждением о том, что Маск — хитромудрый капиталист, который ничего просто так не делает. Она не исключает, что бизнесмен скупил по дешёвке свои же упавшие в цене акции, чтобы стать богаче.

Обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени не разделяет энтузиазма о том, что Маск якобы встал на сторону России.

"Среди кремлёвских дурачков оживление: Маск, так уж и быть, пообещал России Крым. В кабинетах открывается шампанское, вибрируют айфоны, служащие через VPN обновляют Твиттер заморского небожителя", — гласит пост, размещённый в микроблоге Шукшиной.

В публикации напоминают, что ситуация на фронтах складывается непростая.

"Всем плевать на то, что сдан Лиман, что на Херсонском направлении ВСУ продвинулись за один день настолько, насколько ВС РФ не могли продвинуться полгода. Белый господин вспомнил про нас", — негодует автор публикации.

Ранее Мария Шукшина разместила в своём микроблоге пост, в котором доказывается, почему важно объективно оценивать ситуацию, связанную с проведением спецоперации на Украине.