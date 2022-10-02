Мария Шукшина разместила в своём микроблоге пост, в котором доказывается, почему важно объективно оценивать ситуацию, связанную с проведением спецоперации на Украине.
В посте, который репостнула заслуженная артистка России, выражается несогласие с утверждением "охранителей" о том, что критика радует врага.
"Врага радует, когда общество уверено, что (практически дословные тезисы пропаганды): хаймерсы это металлолом, наши пулеметы будут резать Гепарды как картошку, ВСУ командуют трансгендеры, клоун Зеленский сбежал из Киева, авианосец "Дональд Кук" ослеп от российской РЭБ и прочий "аналоговнет"", — гласит текст публикации.
В посте доказывается, что при таком положении дел люди рискуют внезапно сталкиваться с суровой реальностью.
"А потом бац — и Харьковская область уже не "навеки с Россией"", — отмечается в публикации.
Ранее Мария Шукшина одобрила идею отправить артистов на спецоперацию на Украине.
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