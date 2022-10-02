Шукшина о праве критиковать СВО: Бац — и Харьковская область уже не навеки с РФ

Мария Шукшина разместила в своём микроблоге пост, в котором доказывается, почему важно объективно оценивать ситуацию, связанную с проведением спецоперации на Украине.

В посте, который репостнула заслуженная артистка России, выражается несогласие с утверждением "охранителей" о том, что критика радует врага.

"Врага радует, когда общество уверено, что (практически дословные тезисы пропаганды): хаймерсы это металлолом, наши пулеметы будут резать Гепарды как картошку, ВСУ командуют трансгендеры, клоун Зеленский сбежал из Киева, авианосец "Дональд Кук" ослеп от российской РЭБ и прочий "аналоговнет"", — гласит текст публикации.

В посте доказывается, что при таком положении дел люди рискуют внезапно сталкиваться с суровой реальностью.

"А потом бац — и Харьковская область уже не "навеки с Россией"", — отмечается в публикации.

Ранее Мария Шукшина одобрила идею отправить артистов на спецоперацию на Украине.