Шукшина обратилась к мобилизованным: "Братцы! Конечно вернётесь!"

Актриса Мария Шукшина объяснила мобилизованным россиянам, что нужно делать, чтобы вернуться живыми со спецоперации на Украине.

Заслуженная артистка России призвала всех, кто отправился на СВО, почитать книгу святителя Николая Сербского "Война и Библия", в которой объясняется, что самый первый грех на фронте — это мат.

"Братцы! Конечно вернётесь! Особенно, если материться перестанете", — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени в своём микроблоге.

Шукшина посоветовала военнослужащим заменять матерную брань словом брат.

"Св. Николаи‌ пишет, что Господь сохранил на войне тех, кто не матерился. Вот дали люди обет не материться, и все остались в живых", — объяснила дочь писателя Василия Шукшина.

Ранее Мария Шукшина разместила призыв поддержать молитвами военнослужащих РФ, участвующих в спецоперации на Украине.